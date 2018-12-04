Наполі вирвав перемогу над Аталантою

В матчі 14 туру Наполі зміг обіграти Аталанту на виїзді і продовжує переслідувати Ювентус.

Чемпіонат Італії 2018/19, 14 тур

Аталанта – Наполі – 1:2

Голи: Сапата, 56 – Руїс, 2, Мілік, 85

Наполі вийшов вперед в рахунку вже на 2 хвилині, Руїс замкнув передачу Інсіньє ударом від стійки. Поступово Аталанта почала вирівнювати гру, а вже після перерви відновила рівновагу завдяки голу Сапати. Здавалось, що Наполі ще більше відпустить від себе туринців, однак на останніх хвилинах зіграв джокер "партенопейців" – Мілік через 3 хвилини після виходу на заміну вирвав таку важливу перемогу для Наполі.

Завдяки цій перемозі Наполі лишається на другій позиції з 32 пунктами і продовжує намагатись вести гонку за чемпіонство з Ювентусом, а от Аталанта з 18 очками залишилась на 11 позиції.