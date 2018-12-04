toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ ЛУКА МОДРІЧ ЄВРО-2020 ДИНАМО - ЧОРНОМОРЕЦЬ

Наполі вирвав перемогу над Аталантою

3 грудня 23:29 53 Читать на русском
Наполі вирвав перемогу над Аталантою
Боротьба в матчі

В матчі 14 туру Наполі зміг обіграти Аталанту на виїзді і продовжує переслідувати Ювентус.

Чемпіонат Італії 2018/19, 14 тур

Аталанта – Наполі – 1:2

Голи: Сапата, 56 – Руїс, 2, Мілік, 85

Наполі вийшов вперед в рахунку вже на 2 хвилині, Руїс замкнув передачу Інсіньє ударом від стійки. Поступово Аталанта почала вирівнювати гру, а вже після перерви відновила рівновагу завдяки голу Сапати. Здавалось, що Наполі ще більше відпустить від себе туринців, однак на останніх хвилинах зіграв джокер "партенопейців" – Мілік через 3 хвилини після виходу на заміну вирвав таку важливу перемогу для Наполі.

Завдяки цій перемозі Наполі лишається на другій позиції з 32 пунктами і продовжує намагатись вести гонку за чемпіонство з Ювентусом, а от Аталанта з 18 очками залишилась на 11 позиції.

Італія14 турАтлеті Адзуррі д'Італія (Бергамо)

Аталанта - Наполі: Понеділок 03 грудня 2018

Аталанта
Матч завершено
1 : 2
Наполі
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Наполі Наполі Аталанта Аталанта Італія Аталанта - Наполі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
51
хв
Уотфорд
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук