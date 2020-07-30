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Наполі вимагає перенести матч з Барселоною на нейтральне поле – влада Каталонії вже відповіла УЄФА

15:13 - Читать на русском
Наполі вимагає перенести матч з Барселоною на нейтральне поле – влада Каталонії вже відповіла УЄФА
Ліонель Мессі в матчі Наполі – Барселона / Getty Images

Матч плей-офф Ліги чемпіонів між Барселоною та Наполі перебуває під пильним наглядом УЄФА.

 

Матч плей-офф ЛЧ може відбутись на нейтральному полі через швидке розповсюдження коронавірусу в Іспанії, повідомляє Marca з посиланням на RAC 1. УЄФА вже звернувся в департамент охорони здоров'я Каталонії щодо ситуаціі з COVID-19. Паралельно розглядається варіант з проведенням матчу на одному з стадіонів Португалії.

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Саме Наполі тисне на УЄФА, щоб матч відбувся не на стадіоні "блаугранас". Про це пише Cadanaser. Наразі Союз асоціацій співпрацює з урядом Каталонії щодо цієї ситуації. Останній вже дав чітку відповідь: жодних підстав для перенесення матчу з Камп Ноу немає.

Нагадаємо, що матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Барселоною і Наполі запланований на 8 серпня. Перша гра завершилася внічию – 1:1.

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Теги
Ліга чемпіонів Наполі Наполі Барселона Барселона Барселона - Наполі коронавірус
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