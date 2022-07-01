Наполі оформив трансфер Кварацхелії з батумського Динамо, повідомляє офіційний сайт клубу. 21-річний грузин підписав контракт на 5 років.

Сума трансферу не розголошується, але італійська преса писала про 10 мільйонів євро. Хвіча став другим літнім новачком Наполі після Олівейри.

Лаціо офіційно оголосив про трансфер Маркоса Антоніо з Шахтаря

Кварацхелія останні три роки виступав за російський Рубін, але після початку війни скористався правилом ФІФА та покинув країну-агресорку, повернувшись на батьківщину.

З Хвічею батумці вирвалися в лідери чемпіонату. А влітку він разом зі збірною Грузії шикарно стартував у Лізі націй. Хвіча відзначився 3 голами і 2 асистами, а Грузія набрала 10 очок за 4 матчі.