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Наполі викупив Оспіну в Арсенала

4 липня 21:53 347 Читать на русском
Наполі викупив Оспіну в Арсенала
Давід Оспіна / Reuters

Голкіпер Давід Оспіна продовжить кар'єру в італійському Наполі.

Наполі офіційно викупив Давіда Оспіну в Арсенала, передає офіційний сайт партенопейців.

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Нагадаємо, 30-річний голкіпер виступав за італійський клуб на правах оренди з серпня 2018 року. Раніше повідомлялося, що вартість викупу контракту колумбійця складе 4 млн євро.

У минулому сезоні Давід Оспіна провів 24 матчів у складі Наполі в усіх турнірах, в яких пропустив 25 м'ячів.

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Теги
Трансфери Італія Наполі Наполі Арсенал Арсенал Трансфери Чемпіонату Італії Давід Оспіна Давід Оспіна
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