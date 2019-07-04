Наполі викупив Оспіну в Арсенала

Голкіпер Давід Оспіна продовжить кар'єру в італійському Наполі.

Наполі офіційно викупив Давіда Оспіну в Арсенала, передає офіційний сайт партенопейців.

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Нагадаємо, 30-річний голкіпер виступав за італійський клуб на правах оренди з серпня 2018 року. Раніше повідомлялося, що вартість викупу контракту колумбійця складе 4 млн євро.

У минулому сезоні Давід Оспіна провів 24 матчів у складі Наполі в усіх турнірах, в яких пропустив 25 м'ячів.

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