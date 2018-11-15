Наполі викупить у Арсенала Оспіну

Збірна України — 14 лист 1121
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Василь Кравець покинув розташування збірної України через травму
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Лунін може перейти у Райо Вальєкано – македонець дає українцеві шансІспанія — 14 лист 7006
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Ворскла – Арсенал: УЄФА не покарає полтавців проведенням матчу без глядачівЛіга Європи — 14 лист 950
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"Легко тренувати Реал, якщо твоє ім'я Зінедін": Марадона – про Мессі і Роналду, та чому Моурінью кращий за ГвардіолуСвіт — 14 лист 2055
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Вірт покинув Рух, пропрацювавши у клубі менше двох місяцівПерша ліга — 14 лист 4521
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