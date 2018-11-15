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Наполі викупить у Арсенала Оспіну

06:30 2 Читать на русском
Наполі викупить у Арсенала Оспіну
Давід Оспіна / АFP

Голкіпер Арсенала, який виступає в оренді за Наполі, незабаром стане повноцінним гравцем неаполітанського клубу.

За інформацією La Repubblica, Наполі прагне зберегти у себе колумбійського воротаря після завершення дії орендної угоди. Італійський клуб викупить у Арсенала контракт Оспіни за 3,5 млн євро.

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Зазначимо, що Наполі орендував у Арсенала Оспіну після Мундіалю в Росії. У цьому сезоні в складі Наполі Давід зіграв 11 матчів і пропустив 14 голів.

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