Вкрай важливий матч, який мав визначити не лише поточного лідера Серії А. Також це був своєрідний тест, чи готовий Наполі до боротьби за чемпіонство. Хоча Конте і Де Лаурентіс наразі відхрещуються від таких розмов, результати команди натякають на інше.

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Ми вже бачили, як "адзуррі" грали про Ювентуса (0:0), й початок звітного матчу був на нього схожий. Інтер тотально домінував у володінні м'ячем (часом відсоток сягав аж 80), але витиснути з цього нічого не міг. Хіба один заблокований удар Хакана.

Натомість Наполі проводив швидкі випади, які мали більше успіху. Зазвичай шукали Хвічу. Раз грузин пробив точно в руки Зоммеру, вдруге – не встиг на передачу Лукаку. Втім, взяти участь в гольовій атаці Кварацхелія зумів. Саме він подав кутовий, після якого Ррахмані допоміг відзначитися Мактомінаю.

Інтер прокинувся ближче до перерви. Першим не дуже очевидний гравець – підключення Ачербі змусило Мерета продемонструвати свою майстерність. Однак через три хвилини був безсилим і голкіпер. Захисники Наполі притиснулися надто близько до воріт. Це дало Хакану купу простору й багато часу, а такому майстру дальніх ударів цього дозволяти не можна. Турок підібрав момент і забив чудовий гол.

У другому таймі Наполі почав діяти ще більш боязко, майже нічого не роблячи попереду – там лише Лукаку та Хвіча йшли у хаотичний пресинг. Зрештою, вдавалося стримувати Інтер. Можливо, саме про це попросив Конте. Лише кілька разів господарям вдавалося вийти на удар, і щоразу це був Дімарко. Якби Феде не забракло точності, то гра могла б розкритися.

Ще кращий шанс у господарів Сан-Сіро був на 75 хвилині. Замбо-Ангісса необачно наступив на ногу Дюмфрісу. Це сталося у штрафному, тож пенальті. Звісно, бити пішов Хакан і... влучив у стійку. Це вперше Чалханоглу не зміг забити з 11 метрів у футболці Інтера.

Міг замаскувати огріх партнера Барелла. Однак і з його ударом впорався Мерет. Як і зі спробою Лаутаро, коли той головою замикав подачу від Дюмфріса. Ось це і все. Наприкінці матчу Конте замінами зумів перемістити гру ближче до воріт Інтера. Завдяки цьому Наполі спокійно дограв до фінально свистка, а якби Нгонж влучив, то і перемогу вирвав би. У підсумку, нічия. "Адзуррі" йдуть на міжнародну перерву лідерами Серії А, однак щільність дуже висока – від першого до шостого місця відстань становить лише два очки.

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