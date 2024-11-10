Наполі відстояв нічию з Інтером і повернув лідерство – Мерет рятував, Хакан поклав шедевр, але вперше не забив пенальті
Інтер розписав нічию з Наполі (1:1) в рамках 12-го туру Серії А. Читайте рахунок та огляд матчу на "Футбол 24".
Вкрай важливий матч, який мав визначити не лише поточного лідера Серії А. Також це був своєрідний тест, чи готовий Наполі до боротьби за чемпіонство. Хоча Конте і Де Лаурентіс наразі відхрещуються від таких розмов, результати команди натякають на інше.
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Ми вже бачили, як "адзуррі" грали про Ювентуса (0:0), й початок звітного матчу був на нього схожий. Інтер тотально домінував у володінні м'ячем (часом відсоток сягав аж 80), але витиснути з цього нічого не міг. Хіба один заблокований удар Хакана.
Натомість Наполі проводив швидкі випади, які мали більше успіху. Зазвичай шукали Хвічу. Раз грузин пробив точно в руки Зоммеру, вдруге – не встиг на передачу Лукаку. Втім, взяти участь в гольовій атаці Кварацхелія зумів. Саме він подав кутовий, після якого Ррахмані допоміг відзначитися Мактомінаю.
Інтер прокинувся ближче до перерви. Першим не дуже очевидний гравець – підключення Ачербі змусило Мерета продемонструвати свою майстерність. Однак через три хвилини був безсилим і голкіпер. Захисники Наполі притиснулися надто близько до воріт. Це дало Хакану купу простору й багато часу, а такому майстру дальніх ударів цього дозволяти не можна. Турок підібрав момент і забив чудовий гол.
У другому таймі Наполі почав діяти ще більш боязко, майже нічого не роблячи попереду – там лише Лукаку та Хвіча йшли у хаотичний пресинг. Зрештою, вдавалося стримувати Інтер. Можливо, саме про це попросив Конте. Лише кілька разів господарям вдавалося вийти на удар, і щоразу це був Дімарко. Якби Феде не забракло точності, то гра могла б розкритися.
Ще кращий шанс у господарів Сан-Сіро був на 75 хвилині. Замбо-Ангісса необачно наступив на ногу Дюмфрісу. Це сталося у штрафному, тож пенальті. Звісно, бити пішов Хакан і... влучив у стійку. Це вперше Чалханоглу не зміг забити з 11 метрів у футболці Інтера.
Міг замаскувати огріх партнера Барелла. Однак і з його ударом впорався Мерет. Як і зі спробою Лаутаро, коли той головою замикав подачу від Дюмфріса. Ось це і все. Наприкінці матчу Конте замінами зумів перемістити гру ближче до воріт Інтера. Завдяки цьому Наполі спокійно дограв до фінально свистка, а якби Нгонж влучив, то і перемогу вирвав би. У підсумку, нічия. "Адзуррі" йдуть на міжнародну перерву лідерами Серії А, однак щільність дуже висока – від першого до шостого місця відстань становить лише два очки.
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