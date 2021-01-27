Наставник Наполі Дженнаро Гаттузо може спокійно продовжувати роботу на нинішній посаді.

Ауреліо де Лаурентіс та Дженнаро Гаттузо / Фото ФК Наполі

Керівництво Наполі провело зустріч, де піднімалась тема майбутнього Дженнаро Гаттузо. Під час засідання боси клубу виразили повну довіру чинному наставнику, повідомляє офіційний сайт неаполітанців.

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Напередодні місцеві ЗМІ заявляли, що Наполі перебуває у активному пошуку нового тренера, і одним з кандидатів називали легендарного фахівця Рафаеля Бенітеса.

У нинішньому сезоні Серії А після 18-ти турів підопічні Гаттузо розташувались на 6-й сходинці турнірної таблиці.

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