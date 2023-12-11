Осімхен став першим нігерійцем, якому підкорився африканський "Золотий м'яч" з 1999 року, коли аналогічну нагороду отримав форвард Нванкво Кану. Про це інформує The Athletic.

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Щоб отримати таке визнання, Осімхену довелося відпроситися у Наполі і вирушити в Марокко за день до вирішального матчу Ліги чемпіонів з Брагою. Наполі ще не гарантував собі вихід у плей-офф Ліги чемпіонів – очікується, що неаполітанці зроблять це якраз у матчі з португальською командою. Як інформує Tutto Napoli, Віктор повернеться до Неаполя пізно ввечері і візьме участь у ранковому тренуванні своєї команди.

Нагадаємо, що Осімхен був визнаний найкращим гравцем Серії А 2023 року. Також він став найкращим бомбардиром минулого розіграшу чемпіонату Італії, в якому Наполі виграв Скудетто.

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