Наполі відновлює співпрацю з Реалом – Гаттузо хоче купити гравця мадридців

Сезон-2019/20 Серхіо провів на правах оренди в Севільї. Регілон провів за андалуський клуб 35 матчів у всіх турнірах, к яких забив 3 голи та віддав 4 асисти.

Наполі втратив Кальєхона – ЗМІ сватають форварда у Ла Лігу

Іспанець не зможе розраховувати на ігрову практику після повернення в Мадрид, оскільки на його позиції грають Марсело та Ферлан Менді. Своєю чергою, Наполі готовий зробити 23-річного захисника титуларом, повідомляє офіційний сайт Джанлуки Ді Марціо.

Нагадаємо, що Наполі уже має позитивний досвід співпраці з Реалом. У 2013-му клуб з Неаполя оформив трансфери відразу трьох гравців "вершкових" – Рауля Альбіоля, Гонсало Ігуаїна та Хосе Кальєхона. Усі стали легендами партенопейців. Більше переходів між клубами не було, тому Регілон має змогу відновити тенденцію.

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