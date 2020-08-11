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Наполі відновлює співпрацю з Реалом – Гаттузо хоче купити гравця мадридців

06:00 - Читать на русском
Наполі відновлює співпрацю з Реалом – Гаттузо хоче купити гравця мадридців
Серхіо Регілон / Getty images

Італійський Наполі зацікавлений у трансфері захисника мадридського Реала Серхіо Регілона.

Сезон-2019/20 Серхіо провів на правах оренди в Севільї. Регілон провів за андалуський клуб 35 матчів у всіх турнірах, к яких забив 3 голи та віддав 4 асисти.

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Іспанець не зможе розраховувати на ігрову практику після повернення в Мадрид, оскільки на його позиції грають Марсело та Ферлан Менді. Своєю чергою, Наполі готовий зробити 23-річного захисника титуларом, повідомляє офіційний сайт Джанлуки Ді Марціо.

Нагадаємо, що Наполі уже має позитивний досвід співпраці з Реалом. У 2013-му клуб з Неаполя оформив трансфери відразу трьох гравців "вершкових" – Рауля Альбіоля, Гонсало Ігуаїна та Хосе Кальєхона. Усі стали легендами партенопейців. Більше переходів між клубами не було, тому Регілон має змогу відновити тенденцію.

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Теги
Італія Наполі Наполі Реал Мадрид Реал Мадрид Серхіо Серхіо Регілон
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