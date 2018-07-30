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Наполі відмовився від трансферу Сабалі

18:18 81 Читать на русском
Наполі відмовився від трансферу Сабалі
Юссуф Сабалі / ФК Бордо

Захисник збірної Сенегалу Юссуф Сабалі не перейде в Наполі.

Наполі відмовився від ідеї підписати захисника Бордо Юссуфа Сабалі, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Після узгодження трансферу за 15 млн євро, "партенопейці" переключились на гравця ПСВ Сантьяго Аріаса.

Сабалі грав у складі збірної Сенегалу на чемпіонаті світу-2018 та отримав травму в поєдинку проти Колумбії.

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Теги
Трансфери Чемпіонату Італії Італія Трансфери Юссуф Сабалі Юссуф Сабалі Наполі Наполі Бордо Бордо
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