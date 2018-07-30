Наполі відмовився від трансферу Сабалі

Захисник збірної Сенегалу Юссуф Сабалі не перейде в Наполі.

Наполі відмовився від ідеї підписати захисника Бордо Юссуфа Сабалі, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Наполі зробив офіційну пропозицію МЮ щодо оренди Дарміана

Після узгодження трансферу за 15 млн євро, "партенопейці" переключились на гравця ПСВ Сантьяго Аріаса.

Сабалі грав у складі збірної Сенегалу на чемпіонаті світу-2018 та отримав травму в поєдинку проти Колумбії.

Анчелотті заперечив повернення Кавані в Наполі