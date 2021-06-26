Неаполітанський колектив вирішив змінити підхід до створення екіпірування бодай на один рік.

У сезоні 2021/22 Наполі не матиме технічного спонсора, повідомляє Corriere dello Sport.

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Клуб вирішив відмовитись від послуг італійського гіганта Kappa, з яким працював з 2015 року. Тепер Наполі виступатиме у формі під власним брендом. Дизайнером стане всесвітньо відомий кутюр'є Джорджо Армані, очільник дому моди з однойменною назвою.

До слова, "блакитні" влітку змінили тренера – Лучано Спаллетті прийшов на місце Дженнаро Гаттузо, який завершив сезон 2020/21 на 5 сходинці.

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