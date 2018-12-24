Наполі відмовився продавати Аллана ПСЖ попри вигідну пропозицію

Італійський Наполі хоче зберегти бразильського хавбека Аллана незважаючи на пропозицію у 50 млн євро.

Півзахисник Наполі Аллан міг перейти в ПСЖ, стверджує портал Football Italia.

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Паризький клуб хотів підписати бразильця і запропонував за нього 50 мільйонів євро, однак Наполі відмовився продавати його.

У Наполі вважають, що продавати гравця в середині сезону недоцільно. Ймовірно, клуби повернуться до переговорів влітку.

У поточному сезоні Аллан зіграв 16 матчів та віддав 2 результативні передачі.