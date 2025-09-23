В матчі четвертого туру Серії А зустрічались Наполі та Піза. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Серія А, 4-й тур

Наполі – Піза – 3:2

Голи: Гілмор,39, Спінаццола, 73, Лукка, 82 – Нзола, 59 (пенальті), Лорран, 90

Наполі зганьбився, відпустивши гравця в московський ЦСКА – Романо розкрив деталі угоди

Програму четвертого туру Серії А завершував матч Наполі проти Пізи. Неаполітанці до звітного матчу підходили із чіткою задачею – повернути собі лідерство в Серії А, яке тимчасово перехопив Ювентус. Зустріч розпочалася з контролю м’яча від підопічних Антоніо Конте, які не дуже форсували події та планомірно розхитували захист Пізи. Напівмоменти мали Де Брюйне, Політано і Ді Лоренцо. Втім, попри невисокий темп, Наполі добився свого – на 39-й хвилині Біллі Гілмор підхопив передачу на межі карного майданчика, пробив по воротах і м’яч після рикошету опинився у сітці.

Піза не планувала здаватися. У другому таймі гості діяли достатньо сміливо й активно, і це дало результат – на 59-й хвилині під час атаки Пізи м’яч потрапив у руку Сему Беукема, і арбітр після перегляду VAR призначив пенальті, який спокійно реалізував М’Бала Нзола. Проте радість гостей була недовгою – вже за 15 хвилин захисник Наполі Леонардо Спінаццола розкішним ударом з-за меж штрафного майданчика знову вивів свою команду вперед.

На 82-й хвилині Лукка забив третій м’яч для Наполі, і здавалося, що гра спокійно завершиться перемогою господарів. Та Піза боролася до останнього – на 90-й хвилині Лорран скоротив відставання й перетворив завершальні хвилини на нервове випробування для підопічних Антоніо Конте. Однак Наполі втримав перемогу й повернув собі перше місце в турнірній таблиці Серії А.

Інтер здобув перемогу навіть за ротації, Комо переміг у Флоренції: Серія А