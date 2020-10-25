Нова угода Гаттузо із Наполі розрахована на 2 роки та має бути укладена до Різдва.

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За інформацією La Gazzetta dello Sport, зарплата італійського фахівця становитиме близько 1,9 млн євро плюс бонуси. Цікаво, що президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс відмовився від ідеї включити в контракт пункт про компенсацію розміром у 7 млн євро на випадок дострокового припинення відносин між сторонами.

До слова, Наполі після зіграних 4 турів Серії А набрав 9 очок та посідає 4 місце в чемпіонаті Італії.

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