toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Наполі цікавиться трьома гравцями Аталанти

21 травня 23:05 367 Читать на русском
Наполі цікавиться трьома гравцями Аталанти
Аталанта / Reuters

Італійський віце-чемпіон Наполі розглядає можливість трансферів Тімоті Кастаня, Йосіпа Ілічіча та Дувана Сапати.

Неаполітанці готують серйозне підсилення влітку, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.

Ювентус домовився з Мілінковічем-Савічем, – Ді Марціо

Клуб хоче в міжсезоння придбати трьох гравців Аталанти: захисника Тімоті Кастаня, півзахисника Йосіпа Ілічіча і форварда Дувана Сапату. Останній вже захищав кольори Наполі з 2013 по 2015 рік.

Маліновський може перейти у Наполі

Доля гравців залежить від остаточної позиції Аталанти в Серії А. Якщо команда зможе пробитись до Ліги чемпіонів, то керівництво бергамасків не буде налаштоване на масовий розпродаж влітку.

blog_ava
Іспанці натякнули, де Лунін і Кравець гратимуть в сезоні 2019/20 – Реал може багато змінити для гравців збірної України
14:40
5553
Теги
Наполі Наполі Трансфери Італія Аталанта Аталанта Йосіп Ілічіч Йосіп Ілічіч Дуван Сапата Дуван Сапата Тімоті Кастань Тімоті Кастань
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Гвардіола узгодив контракт з Ювентусом, – ЗМІ
    Італія — 13:2512837 Гвардіола узгодив контракт з Ювентусом, – ЗМІ
18
год
:
43
хв
Інгулець
16:00
Агробізнес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук