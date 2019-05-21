Наполі цікавиться трьома гравцями Аталанти

Італійський віце-чемпіон Наполі розглядає можливість трансферів Тімоті Кастаня, Йосіпа Ілічіча та Дувана Сапати.

Неаполітанці готують серйозне підсилення влітку, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Клуб хоче в міжсезоння придбати трьох гравців Аталанти: захисника Тімоті Кастаня, півзахисника Йосіпа Ілічіча і форварда Дувана Сапату. Останній вже захищав кольори Наполі з 2013 по 2015 рік.

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Доля гравців залежить від остаточної позиції Аталанти в Серії А. Якщо команда зможе пробитись до Ліги чемпіонів, то керівництво бергамасків не буде налаштоване на масовий розпродаж влітку.