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Наполі та Рома завершили зірковий обмін – у мережі з'явились фото футболки "партенопейців" із прізвищем Маноласа

23:03 230 Читать на русском
Наполі та Рома завершили зірковий обмін – у мережі з'явились фото футболки "партенопейців" із прізвищем Маноласа
Костас Манолас / ФК Рома

Наполі та Рома завершили процес обміну своїми зірками. У мережі вже з'явились фото футболок "партенопейців" із прізвищем Маноласа.

Костас Манолас та Амаду Діавара поміняються клубними прописками, повідомляє Джанлука Ді Марціо. Видання Sport Italia, у свою чергу, повідомляє, що грек уже підписав контракт з Наполі. У мережі почали з'являтись фото нової футболки Костаса.

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"Партенопейці" заплатять Ромі за Маноласа 36 млн євро, активувавши його клаусулу, тоді як "вовки" придбають Діавара за 21 млн. Римляни хотіли завершити угоду до 1 липня, щоб не порушити правила фінансового фейр-плей.

Нагадаємо, у червні Рому очолив колишній наставник донецького Шахтаря Паулу Фонсека. У сезоні 2019/20 команда виступатиме у Лізі Європи, тоді як Наполі готується до Ліги чемпіонів.

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