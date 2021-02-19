Успіхи Вінченцо Італьяно на посаді головного тренера Спеції не пройшли повз увагу іменитих клубів Серії А, що перебувають у кризовому становищі.

43-річний фахівець потрапив на радари босів Наполі та Фіорентини, стверджує Calciomercato.

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Італьяно в перший сезон біля керма команди вивів Спецію до Серії А. Натомість у другій кампанії "орлята" впевнено йдуть у середині таблиці та нещодавно несподівано здолали Мілан, попри прогнози про миттєвий виліт назад. Тим часом результати Наполі та Фіорентини не вражають. Зокрема, "партенопейці" програли вже 6 матчів у всіх турнірах у 2021 році, а "фіалки" весь сезон перебувають поруч із зоною вильоту.

До слова, в рамках 23-го туру італійської першості Спеція з Італьяно на чолі поміряється силами з Фіорентиною на Артеміо Франкі. Матч запланований на 19 лютого.

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