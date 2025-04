Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про матч, який може зіграти величезне значення у боротьбі за чемпіонство та зону ЛЧ у Італії.

Без права на осічку

У битві за Скудетто залишилось всього два претенденти. Аталанта відкололась від боротьби, зазнавши трьох поспіль поразок, а от Наполі тримався на відстані однієї перемоги від лідера – Інтера. Несподівана нічия "нерадзуррі" в Пармі дозволила партенопейцям скоротити дистанцію до мінімуму, але поразка могла б відкинути їх ще далі.

Болонья ж веде відчайдушну боротьбу за зону ЛЧ, тримаючись у топ-4. За плечима "россоблу" розташувалось одразу чотири переслідувачі. Ювентус поступався за додатковими показниками, Лаціо бракувало одного залікового балу, а Рома та Фіорентина трималися на відстані трьох і чотирьох пунктів відповідно. За такого розкладу підопічним Вінченцо Італьяно треба було чіплятись хоча б за нічию.

Активність проти гостроти

Болонья на правах господаря намагалася вести гру, контролюючи м'яч протягом 60% часу в першому таймі. Ударів у команди теж було більше (6:4), та і статистика роботи без м'яча виглядала потужно. "Россоблу" виграли 37 із 63 єдиноборств, що дуже круто проти Наполі – от тільки такий футбол взагалі не приносив гостроти.

Підопічні Вінченцо Італьяно до перерви провели всього 7 дотиків у штрафному партенопейців. Єдиний небезпечний момент з гри болонці провели аж у компенсований час, коли Ебішер отримав катбек на лінію півкола й пробив повз дальню дев'ятку. Крім того, Міранда з кутового закручував м'яч у ворота, але Скуффет перевів його над поперечкою.

Футбол Наполі у першому таймі був прагматичнішим, але набагато гострішим. Взнаки давалася фізична міць і досвід підопічних Антоніо Конте. Показовим виявився гол, проведений вже на 18-й хвилині внаслідок виносу на Замбо-Ангісса.

Лукаку притримав на спині одного суперника, а Андре виграв боротьбу в центрі й переграв ще двох опонентів. У завершенні хавбек вийшов віч-на-віч і переграв голкіпера, пробивши у порожні. 0:1!

Best Midfielder in Europe at the moment. Zambo Anguissa. #ForzaNapoliSempre #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/beMPpGKR1j