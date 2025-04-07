Болонья та Наполі в рамках матчу 31-го туру італійської Серії А 2024/25 переможця не визначили (1:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про матч, який може зіграти величезне значення у боротьбі за чемпіонство та зону ЛЧ у Італії.

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Без права на осічку

У битві за Скудетто залишилось всього два претенденти. Аталанта відкололась від боротьби, зазнавши трьох поспіль поразок, а от Наполі тримався на відстані однієї перемоги від лідера – Інтера. Несподівана нічия "нерадзуррі" в Пармі дозволила партенопейцям скоротити дистанцію до мінімуму, але поразка могла б відкинути їх ще далі.

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Болонья ж веде відчайдушну боротьбу за зону ЛЧ, тримаючись у топ-4. За плечима "россоблу" розташувалось одразу чотири переслідувачі. Ювентус поступався за додатковими показниками, Лаціо бракувало одного залікового балу, а Рома та Фіорентина трималися на відстані трьох і чотирьох пунктів відповідно. За такого розкладу підопічним Вінченцо Італьяно треба було чіплятись хоча б за нічию.

Активність проти гостроти

Болонья на правах господаря намагалася вести гру, контролюючи м'яч протягом 60% часу в першому таймі. Ударів у команди теж було більше (6:4), та і статистика роботи без м'яча виглядала потужно. "Россоблу" виграли 37 із 63 єдиноборств, що дуже круто проти Наполі – от тільки такий футбол взагалі не приносив гостроти.

Підопічні Вінченцо Італьяно до перерви провели всього 7 дотиків у штрафному партенопейців. Єдиний небезпечний момент з гри болонці провели аж у компенсований час, коли Ебішер отримав катбек на лінію півкола й пробив повз дальню дев'ятку. Крім того, Міранда з кутового закручував м'яч у ворота, але Скуффет перевів його над поперечкою.

Футбол Наполі у першому таймі був прагматичнішим, але набагато гострішим. Взнаки давалася фізична міць і досвід підопічних Антоніо Конте. Показовим виявився гол, проведений вже на 18-й хвилині внаслідок виносу на Замбо-Ангісса.

Лукаку притримав на спині одного суперника, а Андре виграв боротьбу в центрі й переграв ще двох опонентів. У завершенні хавбек вийшов віч-на-віч і переграв голкіпера, пробивши у порожні. 0:1!

Другий гол міг прилетіти на 33-й хвилині, коли Ді Лоренцо відкрився під передачу на хід правим флангом. Джованні влетів у штрафний і прострілив на Мактоміная, а той замикав у лівий нижній. Трохи неточно!

На 41-й же Хольм помилився з передачею, що призвело до виходу Політано сам на сам – Матео ніби й обійшов голкіпера Равалью (той замінив травмованого Мерета на 25-й хвилині), однак Федеріко не здався й встиг накрити постріл.

Три гольових нагоди Наполі провів всього з чотирьох ударів і 10 дотиків у штрафному. Неймовірна ефективність. Її можна було назвати чемпіонською, якби...

Наполі забув вийти на другий тайм

Попри важливість результату, партенопейці неприємно вразили по перерві. Команда і до цього діяла прагматично, однак у другому таймі гості відмовились грати в атаку – у них навіть не було ударів в основний час, а у штрафному було проведено всього 5 дотиків. Підопічні Антоніо Конте навіть перспективних атак без завершення не створили.

А от Болонья не здавалася. Команда планомірно збільшувала оберти, провела ще 6 пострілів і цілих 24 рази торкалася м'яча у карному майданчику. Вже на 58-й хвилині господарі могли зрівнювати рахунок з корнера, однак Скуффет зумів парирувати замикання Лукумі з гострого кута, а добивання від Одгора з лінії воротарського виявилось неточним.

Зате на 64-й "россоблу" відзначились у надзвичайно красивому стилі. Ндой виконав справжній шедевр, замкнувши простріл Одгора – він зробив це п'яткою, влучивши у поперечку! Від неї сфера влетіла у сітку. 1:1!

Після цього Міранда зробив ще одну спробу "сухого листа" (Скуффет перевів м'яч над каркасом), а за хвилину Болонья могла забивати після вкидання з ауту. Біля воріт гостей почалася метушня, яка завершилась ударом у Гілмора.

Найкращий же шанс вирвати перемогу отримав Хольм, який пробивав головою після навісу з кутового – центрбек цілив у ближню дев'ятку, однак Скуффет врятував партенопейців!

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию. Результат на користь Болоньї, але в першу чергу – на користь Інтера. "Нерадзуррі" зберегли 3-очковий відрив від Наполі, як і перед початком туру.

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