Кубок Італії 2020/21, чвертьфінал

Наполі – Спеція – 4:2

Голи: Кулібалі, 5, Лосано, 20, Політано, 30, Ельмас, 40 – Г'ясі, 71, Акампора, 73

Спеція, яка в 1/8 фіналу несподівано вибила Рому, завітала до ще одного гранда. Наполі у попередньому раунді обіграв Емполі, а в останніх двох матчах зазнав поразок. Спершу підопічні Гаттузо поступилися Ювентусу в поєдинку за Суперкубок, а згодом програли ще й Вероні вже в чемпіонаті.

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Наполі вирішив не повторювати помилок Роми і зняв всі питання ще в першому таймі. Спершу Кулібалі п'ятою переправив м'яч у ворота після розіграшу штрафного та невдалих дій захисту. Згодом Лосано вискочив віч-на-віч з голкіпером та потужним ударом подвоїв рахунок, а на 30-й хвилині Політано замкнув подачу Зєлінскі, елегантно прокинувши повз воротаря. Ще до перерви господарі забили четвертий – Інсіньє розігнав атаку і віддав на Ельмаса, який підсік круглого над Крапікасом.

По перерві Наполі збавив оберти, чим скористалися гості. Г'ясі з лінії воротарського вразив дальній кут, а через 2 хвилини Акампора забив другий гол Спеції – допоміг рикошет. Цей гол став останнім у матчі – неаполітанці втримали перевагу.

Таким чином, Наполі став останнім півфіналістом Кубка Італії 2020/21, приєднавшись до Аталанти, Ювентуса та Інтера. "Партненопейці" зіграють проти команди Руслана Маліновського, а іншу півфінальну пару сформували Інтер з Ювентусом.

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