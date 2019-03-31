Наполі розгромив Рому, Фіорентина розійшлась миром з Торіно: 29-й тур Серії А, матчі неділі

У матчах 29-го туру чемпіонату Італії Рома поступилась Наполі, Фіорентина розписала нічию з Торіно, а Фрозіноне мінімально поступився СПАЛ. Рахунки та звіт про матчі читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 2 коло, 29 тур

Рома – Наполі – 1:4

Голи: Перотті, 45+4 – Мілік, 2, Мертенс, 50, Верді, 55, Юнес, 81

Фіорентина – Торіно – 1:1

Гол: Сімеоне, 8 – Базеллі, 35

Фрозіноне – СПАЛ – 0:1

Гол: Вікарі, 14

У центральному матчі туру Наполі на виїзді, без свого капітана Лоренцо Інсіньє, впевнено переграв Рому. Вже на другій хвилині Аркадіуш Мілік вивів неаполітанців вперед. Та на останній хвилині першого тайму Дієго Перотті з пенальті зрівняв рахунок. На початку другого тайму після прострілу Кальєхона Дріс Мертенс забив у порожні ворота, а за кілька хвилин Верді точним ударом у лівий кут збільшує перевагу своєї команди. На 75-ій хвилині у Роми була непогана можливість скоротити відставання, але Стівен Н’зонзі влучив у перекладину. На 81-ій хвилині Амін Юнес, який кілька хвилин до того вийшов на поле, довів результат до непристойного. Після цього матчу Рома опустилась на шосте місце і має в своєму активі 46 очок, натомість Наполі зміцнює свої позиції на другій сходинці турнірної таблиці, набираючи 63 залікові пункти.

В іншому матчі Фіорентина завітала у гості до Турина. "Фіолетові" вже на сьомій хвилині вийшли вперед зусиллями Джованні Сімеоне, однак не втримали перевагу і ще до перерви пропустили гол з-за меж штрафного майданчика від Даніеле Базеллі. Сусіди по турнірній таблиці в результаті так і не виявили переможця. Фіорентина набрала 38 очок і знаходиться на 10 місці, Торіно посідає 9-ту сходинку маючи в своєму активі 45 очок.

Фрозіноне на своєму полі приймав СПАЛ. На 14-ій хвилині Франческо Вікарі у воротарському майданчику вистрибнув вище за захисників і замкнув подачу з кутового. Більше голів у матчі забито не було. Фрозіноне опустилось на 19-ту сходинку і має 17 очок. Натомість СПАЛ піднявся на 15 місце, набравши 29 залікових пунктів.