Наполі розгромив Фрозіноне: 15 тур Серії А, матчі суботи

В матчі 15 туру Серії А Наполі в напіврезервному складі не зазнав проблем в грі з Фрозіноне. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 15 тур

Наполі – Фрозіноне – 4:0

Голи: Зєлінскі, 7, Унас, 40, Мілік, 68, 84

Кальярі – Рома – початок матчу о 19:00

Лаціо – Сампдорія – початок матчу о 21:30

Наполі в напіврезервному складі розтрощив Фрозіноне. В дебюті поєдинку Зєлінскі вивів неаполітанців вперед в рахунку, а перед перервою Унас подвоїв перевагу "блакитних". В другій половині Мілік відзначився дублем, чим остаточно знищив одного з головних аутсайдерів чемпіонату.

Завдяки цій перемозі Наполі набрав 35 очок і відірвався від Інтера в боротьбі за другу позицію, Фрозіноне з 8 очками лишився на передостанньому місці.