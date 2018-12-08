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Наполі розгромив Фрозіноне: 15 тур Серії А, матчі суботи

17:58 60 Читать на русском
Наполі розгромив Фрозіноне: 15 тур Серії А, матчі суботи

В матчі 15 туру Серії А Наполі в напіврезервному складі не зазнав проблем в грі з Фрозіноне. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 15 тур

Наполі – Фрозіноне – 4:0

Голи: Зєлінскі, 7, Унас, 40, Мілік, 68, 84

Кальярі – Рома – початок матчу о 19:00

Лаціо – Сампдорія – початок матчу о 21:30

Наполі в напіврезервному складі розтрощив Фрозіноне. В дебюті поєдинку Зєлінскі вивів неаполітанців вперед в рахунку, а перед перервою Унас подвоїв перевагу "блакитних". В другій половині Мілік відзначився дублем, чим остаточно знищив одного з головних аутсайдерів чемпіонату.

Завдяки цій перемозі Наполі набрав 35 очок і відірвався від Інтера в боротьбі за другу позицію, Фрозіноне з 8 очками лишився на передостанньому місці.

Італія15 турСан-Паоло (Неаполь)

Наполі - Фрозіноне: Субота 08 грудня 2018

Наполі
Матч завершено
4 : 0
Фрозіноне
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