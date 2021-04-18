Інтер мчить до довгоочікуваного чемпіонства, маючи відрив у вісім очок від другого місця у таблиці, однак кілька осічок можуть закрутити інтригу в боротьбі за Скудетто – а необхідно було зіграти ще вісім матчів. Перший з них припав на важкий виїзд у Неаполь. Місцевий Наполі після поразки Ювентуса від Аталанти отримав шанс впритул наблизитись до четвертої позиції, зрівнявшись з туринцями за набраними заліковими балами. Для цього необхідно було переграти "нерадзуррі".

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Команди розпочали поєдинок у повільному темпі зі значною кількістю єдиноборств, однак Наполі досить швидко захопив ініціативу. Небезпека біля воріт Хандановіча не змусила на себе довго чекати: спочатку голкіперу Інтера довелося винести кілька хороших подач, на 15-й хвилині словенцю довелося вибивати м'яч у підкаті з-під Осімхена – це де Врей підставив Саміра, віддавши поганий пас назад. На 17-й же воротаря з лінії штрафного перевірив Фабіан Руїс – капітан Інтера спіймав сферу.

Екшн пішов в середині першого тайму. Міланці могли вийти вперед на 22-й хвилині внаслідок навісу Еріксена зі штрафного, який де Врей замкнув головою – над поперечиною! Покарати за марнотратство вже на 24-й міг Кулібалі, однак його замикання подачі з кутового пройшло повз ближню стійку. Інтер відповів фактичним виходом Дарміана на побачення з Меретом, але Маттео запоров епізод неточним поперечним пасом. На 29-й же хвилині Наполі відверто відскочив: Брозовіч виконав прострільну передачу в штрафний, а Лукаку підправив його у ворота з лінії воротарського – поперечина врятувала господарів!

Втім, навіть за такої переваги в якості моментів Наполі виглядав дещо активніше. За це прилетіла випадкова винагорода: на 36-й хвилині Інсіньє увірвався на лівий край карного майданчика й виконав подачу "з відчаю", а Хандановіч і де Врей у спробі її перервати зіткнулися. В результаті м'яч закотився у ворота. Автогол Саміра – 1:0!

Вже за дві хвилини Інтер міг відігратись зусиллями Лукаку, якому вдалося відкритись під передачу на лівий кут воротарського. Еріксен відправив туди крос, а Ромелу переправив сферу у ближній кут – стійка врятувала Наполі! На 45-й же Лукаку дотепно пропустив пас Лаутаро з лівого флангу в центр штрафного на Бареллу. Нікола опинився прямо перед Меретом, але завозився з м'ячем, подарувавши його голкіперу. Зрештою, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Наполі.

Інтер не знітився. Одразу з початком другого тайму міланці пішли уперед, організувавши низку небезпечних передач та кросів у карний майданчик. Наполі тримався, а на 50-х хвилинах підопічні Ріно Гаттузо взагалі перейшли на чужу третину поля. Саме в цей момент гості й підловили партенопейців: на 55-й Манолас вибив простріл Дарміана з лівого флангу, а Еріксен, підхопивши відскок, завдав потужного удару з лінії штрафного – точно в дальній кут! 1:1.

Після цього почалися гойдалки. Інтер вже за дві хвилини після голу Еріксена міг вийти вперед внаслідок передачі Хакімі в центр карного майданчика на Лукаку, однак Ромелу завозився з м'ячем. Наполі ж несподівано прокинувся, ледь не забивши на 59-й – це Демме підправив шикарну діагональ від Руя під праву стійку. Трохи неточно! На 63-й вже сам Фабіан летів на ближню штангу, намагаючись підрізати удар головою у виконанні Ді Лоренцо. На жаль для партенопейців, хавбек трішечки не встиг до м'яча. Інтер відповів пострілом Еріксена зі стандарту повз дальню дев'ятку.

Після серії замін в середині другого тайму команди продовжили гру на зустрічних курсах. Підопічні Антоніо Конте мали шанс вирвати перемогу на 78-й хвилині: спочатку Лукаку викотив пас під удар Санчесу з центру штрафного, однак свіжий Алексіс не зміг підлаштуватись до м'яча – а за кільканадцять секунд Еріксен проігнорував Ромелу, замість небезпечного пасу пробивши в руки Мерету. Наполі за це міг покарати на 80-й коли Політано дали розвернутись в метрах десяти від воріт – Маттео віддячив потужним пострілом у поперечину!

В наступній же атаці господарі заробили пенальті. Його створили Інсіньє та Зєлінскі – перший увірвався в штрафний та акуратно відкотив м'яч на поляка, а того у підкаті зрізав де Врей. Втім, арбітр Даніеле Довері замість вказівки на "позначку" свиснув офсайд, а потім пішов переглядати відеоповтор особисто. Повернувшись, він свого рішення не змінив.

Цей момент виявився останнім у зустрічі, хоча кілька небезпечних атак з вриванням у карний майданчик команди провели. На жаль, їм не вистачило ударного завершення. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию

Таким чином, Інтер набрав 75 очок, залишившись на першій позиції у турнірній таблиці. Наполі ж втратив шанс наздогнати Юве, тримаючись п'ятим з 60 заліковими балами в активі.

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