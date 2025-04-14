Склад оборони Наполі був експериментальним: Буонджорно отримав травму, а капітан Ді Лоренцо заробив дискваліфікацію. Антоніо Конте довелося випускати на позиції центрального захисника Жуана Жезуса, якого клуб спробував взимку позбутися, а також резервіста Маццоккі. Знаючи головну слабкість неаполітанців – зменшувати оберти, щойно команда починає вести в рахунку – перед господарями стояло гостре питання: чи будуть вони здатні за цих обставин зіграти "на нуль".

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Скотт Мактомінай забив доволі швидкий м'яч – уже на 18-й хвилині шотландець із лінії штрафного замкнув передачу Лукаку. Однак Емполі не був беззубим в атаці – навпаки, тосканці несподівано продемонстрували здатність відбирати м'ячі в атакувальній для себе третині поля після пресингу. Гості створили в першому таймі два хороших моменти: Г'ясі не влучив у ворота, а з ударом Еспозіто впорався Мерет. Воротар Емполі Васкес також був у грі та відбив небезпечний постріл Нереса.

Проте на 56-й хвилині Лукаку "закрив" гру, а Мактомінай одразу після цього забив третій – контрольний – гол. Так шотландець оформив дубль, а Лукаку взяв участь у всіх трьох гольових атаках.

Гравці Наполі виконали те, що просив від них Конте перед грою. "Я хочу прищепити команді такий менталітет, за якого вона продовжуватиме атакувати за будь-якого рахунку, чи то 1:0, чи то 2:0. Це не швидкий процес, ми над цим працюємо", – зазначав тренер. Сьогодні він може бути задоволений не тільки "сухим" матчем з експериментальним складом оборони.

Що ж стосується Віктора Коваленка, то він, судячи з усього, перебуває в настільки поганій формі, що навіть у момент, коли Емполі потрібно було відіграватися і додавати креативу в центрі поля, Д'Аверса не поспішав випускати українця на поле... Коваленко вийшов на заміну замість Хендерсона лише на 82-й хвилині.