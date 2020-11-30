Наполі приймав Рому у 9 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Наполі – Рома на "Футбол 24".

Перша половина зустрічі була обережною у виконанні обох команд, але Наполі все ж зумів відзначитись – це Інсіньє завдав прямого удару під ближню стійку зі стандарту. У другій 45-хвилинці неаполітанці декласували Рому – Руїс, Мертенс та Політано голами посприяли розгромній перемозі над римлянами.

Наполі розгромив Рому завдяки перформансу Інсіньє, Мертенса та Руїса – Фонсека зазнав першого гучного фіаско в сезоні

Після 9-ти турів Наполі набрав 17 очок, піднявшись на п'яту позицію в турнірній таблиці Серії А й наздогнавши Ювентус. Рома має стільки ж залікових балів і йде шостою.