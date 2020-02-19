Наполі ризикує втратити ключового гравця перед матчем з Барселоною

Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо зіткнувся з кадровою проблемою за тиждень до відповідального матчу Ліги чемпіонів.

Захисник неаполітанців Каліду Кулібалі має проблеми зі стегном, повідомляє Sky Sport Italia.

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19 лютого сенегалець пропустив тренування команди. Лікарі повинні вирішити, чи є можливість допустити Каліду до наступних , інакше він може пропустити поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони, який заплановано на 25 лютого.

У поточному сезоні Серії А Каліду провів 15 матчів, але результативними діями не відзначався.

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