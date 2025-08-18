Наполі на офіційному сайті розкрив деталі пошкодження Лукаку – він зазнав важкої травми прямого м'яза стегна лівого стегна.

Довбик може знову замінити топ-форварда – травма бомбардира змінює всі плани й змушує чемпіона шукати небанальні рішення

Чинні чемпіони Італії зазначають, що Ромелу вже почав реабілітацію та незабаром має пройти хірургічну консультацію. Точні терміни відновлення не розголошують, але це може тривати не один місяць. Раніше повідомляли, що Наполі вже почав шукати заміну бельгійцю, а однією з альтернатив розглядають Артема Довбика.

До слова, Лукаку в минулому сезоні провів 38 матчів за Наполі у всіх змаганнях, записавши до свого активу 14 голів та 11 асистів.

