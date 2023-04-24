За підсумками 32 туру Серії А Наполі арифметично може стати чемпіоном Італії: для цього команді Лучано Спаллетті буде достатньо перемоги над Салернітаною і невиграшу Лаціо в паралельному матчі з Інтером.

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Неаполітанці вірять, що Лаціо не зможе вивезти з Мілана три очки, тому хочуть ефектно відсвяткувати виграш чемпіонства – разом зі своїми вболівальниками і після фінального свистка переможного матчу. З цієї причини муніципалітет Неаполя зробив офіційний запит про перенесення гри з суботи на неділю, 30 квітня. Про це повідомляє Tutto Napoli.

Згідно з поточним розкладом, матч Наполі – Салернітана має відбутися в суботу, 29 квітня, а зустріч Інтер – Лаціо має бути зіграна в неділю, 30 квітня (о 13:30 за київським часом).

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