Наполі пропонує за Маліновського 15 млн євро, Арсенал також включається у боротьбу

Італійський Наполі готовий викласти за півзахисника збірної України Руслана Маліновського 15 млн євро.

Наполі запропонував Генку 15 млн євро за українського півзахисника Руслана Маліновського, передає Corriere del Mezzogiorno.

Маліновський може замінити Діавара або Аллана в Наполі

За інформацією видання, в послугах гравця також зацікавлений лондонський Арсенал. Раніше повідомлялось про інтерес до Маліновського з боку лісабонського Спортінга.

Додамо, що Маліновський у складі Генка провів 51 матч у всіх турнірах, відзначившись 16 голами та 16 асистами.

Маліновський, син чемпіона світу і ще 4 доступні гравці, які підсилять Арсенал – версія знаменитого англійського видання