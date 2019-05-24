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Наполі пропонує за Маліновського 15 млн євро, Арсенал також включається у боротьбу

12:20 1600 Читать на русском
Наполі пропонує за Маліновського 15 млн євро, Арсенал також включається у боротьбу
Руслан Маліновський / фото: ФК Генк

Італійський Наполі готовий викласти за півзахисника збірної України Руслана Маліновського 15 млн євро.

Наполі запропонував Генку 15 млн євро за українського півзахисника Руслана Маліновського, передає Corriere del Mezzogiorno.

Маліновський може замінити Діавара або Аллана в Наполі

За інформацією видання, в послугах гравця також зацікавлений лондонський Арсенал. Раніше повідомлялось про інтерес до Маліновського з боку лісабонського Спортінга.

Додамо, що Маліновський у складі Генка провів 51 матч у всіх турнірах, відзначившись 16 голами та 16 асистами.

Маліновський, син чемпіона світу і ще 4 доступні гравці, які підсилять Арсенал – версія знаменитого англійського видання

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