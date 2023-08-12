У минулому сезоні нігерієць став найкращим бомбардиром неаполітанців, забивши 26 голів в 32 матчах Серії А, і допоміг їм здобути титул чемпіона Італії. Тож не дивно, що керівництво клубу хоче зберегти Віктора Осімхена.

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За інформацією Сalciomercato, Наполі збирається продовжити угоду з форвардом до літа 2027 року. За новим контрактом зарплата футболіста суттєво зросте і становитиме близько 10 мільйонів євро за сезон, включаючи бонуси. Також чинний чемпіон Італії розглядає можливість віддати Віктору Осімхену частину прав на зображення. Президент неаполітанців Ауреліо Ді Лаурентіс планує прописати в угоді клаусулу у розмірі до 150 млн.

Нагадаємо, що форвардом неаполітанців цікавились багато європейських клубів, включаючи Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Реал, Челсі та Ліверпуль. Нещодавно інтерес до гравця проявляли й саудівці, але Наполі відхилив пропозицію. Чинна угода Осімхена діє до 2025 року.

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