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Наполі пропонує 15 мільйонів євро за 18-річного аргентинського хавбека

25 грудня 08:00 0 Читать на русском
Наполі пропонує 15 мільйонів євро за 18-річного аргентинського хавбека
Есекієль Альмендра / Соцмережі

Хавбек Бока Хуніорс Есекієль Альмендра може перейти у італійську Серію А.

18-річний півзахисник аргентинського клубу Бока Хуніорс Есекієль Альмендра зацікавив італійський Наполі, який готовий викласти за юного таланта 15 мільйонів євро.

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Щоправда, аргентинський гранд хоче за Альмендру 20 мільйонів євро. Саме ця сума відступних прописана у контракті футболіста, повідомляє журналіст Сезар Луїс Мерло.

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Зазначається, що якщо клуби домовляться про перехід хавбека, то він відбудеться не раніше ніж влітку наступного року. Цього сезону на рахунку Альмендри 9 ігор в чемпіонаті Аргентини, у яких він віддав 1 гольову передачу.

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