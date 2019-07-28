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Наполі продовжує змагатись за Пепе – італійці заманюють гравця солідною зарплатою

13:52 214 Читать на русском
Наполі продовжує змагатись за Пепе – італійці заманюють гравця солідною зарплатою
Ніколя Пепе / Лілль

Італійський Наполі все ще сподівається оформити трансфер вінгера Лілля Ніколя Пепе.

Раніше повідомлялось, що лондонський Арсенал узгодив трансфер Ніколя Пепе з Ліллем, а його офіційний перехід – справа часу. Проте, Наполі все ще не вийшов з боротьби за талановитого вінгера.

Арсенал узгодив трансфер Пепе з Ліллем, – Sky Sports

Неаполітанці хочуть збільшити умови особистого контракту футболіста, аби той обрав Наполі. "Блакитні" готові запропонувати івуарійцю зарплату у розмірі 5 млн євро на рік, повідомляє Gazzetta dello Sport.

У минулому сезоні Ніколя Пепе в Лізі 1 провів 38 матчів, у яких забив 22 м'ячі та віддав 14 результативних передач.

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Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Італія Наполі Наполі Лілль Лілль Ніколя Пепе Ніколя Пепе Арсенал Арсенал
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