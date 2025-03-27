"З того, що знаю я, по Судакову завжди є якась двіжуха на трансферному ринку. Це молодий гравець з нетопового європейського чемпіонату, гравець основного складу своєї національної збірної. З того, що знаю я, з того, що розповідають мені з Італії, кандидатура Судакова – дійсно один з пріоритетів Наполі на це літо.

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І йдеться там про 40 мільйонів євро – тобто суму, яку Наполі пропонував Шахтарю минулої зими і яку донецький клуб відхилив, сподіваючись, що Жора зафеєрить зі збірною України на чемпіонаті Європи та буде коштувати дорожче", – сказав Вацко у своїй авторській програмі Вацко Live на YouTube.

До слова, у нинішньому сезоні Георгій Судаков провів 28 матчів за Шахтар, забив 12 голів та віддав 3 асисти. Його чинний контракт з "гірниками" розрахований до 31 грудня 2028 року.

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