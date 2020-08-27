Наполі вирішив показати відразу всю колекцію екіпірування, в якому команда проводитиме матчі наступної кампанії.

Презентація домашнього, гостьового і резервного комплектів опублікована в офіційному Twitter італійського клубу.

Ювентус презентував несподіваний комплект форми на новий сезон

Автори форми обрали однаковий дизайн для всіх трьох варіантів, а відрізняються лише кольори. Основний залишається блакитним, гостьовий став м'ятним, а запасний – чорним з рожевими елементами. Технічним спонсором Наполі є компанія Kappa.

Додамо, що в минулому сезоні команда Дженнаро Гаттузо виграла Кубок Італії, а в Серії А фінішувала сьомою.

Маліновський, Роналду і Златан змусили Серію А знову сяяти – найголовніше про минулий сезон кальчо