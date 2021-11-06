"Партенопейці" показали форму, створену у співпраці зі спортивним підрозділом Giorgio Armani.

Сльози Марадони та перемога на Мундіалі: якою була Аргентина Менотті

Комплект виконаний у темно-синьому кольорі (будуть і інші), а посередині – стилізований портрет Марадони. Наполі одягне цю форму лише на три листопадові матчі Серії А – проти Верони, Інтера та Лаціо. Таким чином італійський клуб вирішив вшанувати пам'ять легенди, який помер 25 листопада минулого року.

Нагадаємо, Марадона виступав за Наполі упродовж 7 років (1984-1991) і привів клуб до 5 титулів – два Скудетто, Кубок УЄФА, Кубок та Суперкубок Італії.

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