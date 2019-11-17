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Наполі покарає свого півзахисника за спілкування з пресою у таборі національної збірної

10:27 135 Читать на русском
Наполі покарає свого півзахисника за спілкування з пресою у таборі національної збірної
Еліф Ельмас / Goal.com

Італійський Наполі продовжує тримати під жорстким контролем дії своїх гравців.

"Адзуррі" засудили дії свого півзахисника Еліфа Ельмаса, який, перебуваючи в таборі національної збірної Македонії, поспілкувався з пресою та оцінив перспевктиви свого клубу в Серії А.

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"Наполі підтверджує, що Еліф Ельмас спілкувався з пресою під час від'їзду у свою національну збірну. В клубі діє тимчасова заборона на спілкування з представниками ЗМІ, тож Наполі залишає за собою право вживати заходів проти в гравця", – йдеться в повідомленні у офіційному твіттері італійського клубу.

Нагадаємо, скандал у Неаполі спалахнув після матчу Ліги чемпіонів проти Зальцбурга. Команда відмовилася їхати на базу, проігнорувавши рішення керівництва клубу. Пізніше почали з'являтися повідомлення, що президент "партенопейців" Ауреліо Де Лаурентіс має намір продати кількох гравців, які були активними учасниками бунту.

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Теги
Наполі Наполі Італія Ауреліо Де Лаурентіс Еліф Ельмас Еліф Ельмас
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