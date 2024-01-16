У пошуках свіжої крові Наполі звернув увагу на вінгера Верони Сіріля Нгонжа, який за два неповних сезони в Серії А забив 11 м'ячів. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, чинний чемпіон Італії погодився заплатити за 23-річного бельгійця 18 млн євро + бонуси.

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Портал Hellas1903 зазначає, що має більш точні дані щодо потенційної угоди. Згідно з цим джерелом, Верона отримає за свого ключового гравця 20 млн + бонуси в розмірі 2 млн євро. Зазначається, що першою пропозицією Наполі було 10 млн євро + 3 млн євро у вигляді бонусів.

Нгонж підпише з Наполі п'ятирічний контракт.

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