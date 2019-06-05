Наполі побореться за Лукаку

Бельгієць Ромелу Лукаку може покинути Манчестер Юнайтед в це трансферне вікно.

Італійський Наполі не проти підписати габаритного форварда, інформує La Gazzetta dello Sport.

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Неаполітанці пропонують 26-річному нападнику більш вигідні умови, ніж Інтер – 10 мільйонів євро в рік. Перешкодити Наполі здійснити трансфер бельгійця може бажання президента Ауреліо Де Лаурентіса вимагати від усіх новачків передавати свої іміджеві права клубу. У минулому через це зірвалося кілька угод "партенопейців".

Раніше Лукаку заявляв, що хоче спробувати свої сили в італійському чемпіонаті.

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