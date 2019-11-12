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Наполі планує придбати Холанда

19:34 171 Читать на русском
Наполі планує придбати Холанда
Ерлінг Холанд / Фото з відкритих джерел

Нападник австрійського Зальцбурга, який цього сезону наробив багато шуму в Європі, перебуває "на олівці" у італійського Наполі.

Представник Серії А Наполі мріє бачити у своєму складі форварда Зальцбурга Ерлінга Холанда. Італійці планують запропонувати за гравця 40 мільйонів євро, повідомляє La Gazzetta dello Sport. Окрім норвежця, неаполітанці активно стежать за півзахисником Генка Сандером Берге, за якого готові викласти 20 млн євро.

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19-річний Холанд проводить фантастичний сезон – форвард у вісімнадцяти матчах за свій клуб забив вже 26 голів. Окрім того, Ерлінг став однією з головних сенсацій групового етапу поточної Ліги чемпіонів – він встиг наколотити у ворота суперників 7 голів і є найкращим бомбардиром турніру після чотирьох турів.

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Наполі Наполі Італія Генк Генк Зальцбург Зальцбург Сандер Берге Сандер Берге Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд
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