Півзахисник Шахтаря Тете може перейти в Наполі, повідомляє Calciomercato.it.

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За інформацією джерела, "партенопейці" зробили бразильцю пропозицію про співпрацю, запропонувавши контракт терміном на 3 роки. У разі трансферу 23-річний футболіст дістанеться чемпіону Італії абсолютно безкоштовно – перші півроку Тете проведе на Апеннінах прикриваючись правилом ФІФА для легіонерів з УПЛ, а потім укладе повноцінний контракт з неаполітанцями у статусі вільного агента (угода бразильця з Шахтарем чинна до 31 грудня 2023 року).

Нагадаємо, взимку 2019 року Шахтар заплатив Греміо за Тете 15 мільйонів євро. Минулого сезону він виступав за два клуби на правах оренди: першу частину кампанії він провів у складі Ліона (19 матчів, 6 голів та 5 асистів), а у січні перейшов до Лестера, де зіграв 14 поєдинків, забивши один м'яч. Раніше повідомлялось, що у послугах бразильця зацікавлений шотландський Селтік та турецький Бешікташ. Transfermarkt оцінює Тете у 25 млн євро.

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