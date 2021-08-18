Наполі підсилився екс-захисником Роми Жезусом
18:53 - Читать на русском
Бразильський оборонець Жуан Жезус недовго залишався без клубу.
Наполі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Жуана Жезуса.
Інсіньє відмовився їхати на заробітки в Росію – Наполі був готовий продати чемпіона Європи
Контракт з бразильським захисником розрахований на один рік. Жуан приєднався до табору неаполітанців на правах вільного агента, адже у червні завершилась його угода з Ромою. Жезус вже знайомий з наставником Наполі Лучано Спаллетті, вони разом працювали у Ромі.
У минулому сезоні Серії А 30-річний бразилець провів лише 5 матчів.
"У Англії ніколи не було гравця, схожого на мене": Пірло – про Ювентус, Євро-2020, Гвардіолу і нові тренерські виклики
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter