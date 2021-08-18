Наполі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Жуана Жезуса.

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Контракт з бразильським захисником розрахований на один рік. Жуан приєднався до табору неаполітанців на правах вільного агента, адже у червні завершилась його угода з Ромою. Жезус вже знайомий з наставником Наполі Лучано Спаллетті, вони разом працювали у Ромі.

У минулому сезоні Серії А 30-річний бразилець провів лише 5 матчів.

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