Наполі підписав Льоренте

Досвідчений форвард перебрався до складу віце-чемпіонів Італії.

Наполі у своєму офіційному твіттері підтвердив підписання Фернандо Льоренте.

Шалена перестрілка з драматичним кінцем у відеоогляді матчу Ювентус – Наполі – 4:3

Фіналіст цьогорічної Ліги чемпіонів приєднався до "партенопейців" на правах вільного агента. За попередніми данними контракт іспанця розрахований на два роки. Льоренте вже має досвід виступів у чемпіонаті Італії за Ювентус (2013-2015 роки).

Лосано став першим мексиканцем, який зміг забити у Серії А

До слова, у минулому сезоні 34-річний страйкер провів за Тоттенхем 35 матчів в усіх турнірах, в яких забив вісім голів та віддав п'ять результативних передач.