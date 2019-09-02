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Наполі підписав Льоренте

11:14 408 Читать на русском
Наполі підписав Льоренте
Фернандо Льоренте / Твіттер Наполі

Досвідчений форвард перебрався до складу віце-чемпіонів Італії.

Наполі у своєму офіційному твіттері підтвердив підписання Фернандо Льоренте.

Шалена перестрілка з драматичним кінцем у відеоогляді матчу Ювентус – Наполі – 4:3

Фіналіст цьогорічної Ліги чемпіонів приєднався до "партенопейців" на правах вільного агента. За попередніми данними контракт іспанця розрахований на два роки. Льоренте вже має досвід виступів у чемпіонаті Італії за Ювентус (2013-2015 роки).

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До слова, у минулому сезоні 34-річний страйкер провів за Тоттенхем 35 матчів в усіх турнірах, в яких забив вісім голів та віддав п'ять результативних передач.

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Італія Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Фернандо Льоренте Фернандо Льоренте Наполі Наполі
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