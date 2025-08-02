Наполі підписав контракт з гравцем юнацької збірної України
06:30 - Читати іншою мовою
Захисник Микита Мельник підписав контракт з Наполі.
Як повідомляє nashi_ua, український захисник Микита Мельник став гравцем Наполі.
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В минулому сезоні 17-річний футболіст виступав за молодіжну команду Імолезе U-19, що грає в Серії D чемпіонату Італії.
Мельник є вихованцем Шахтаря, звідки він і переїхав в італійський чемпіонат. Гравець, що може діяти як на позиції захисника, так і у півзахисті у своєму активі має 6 матчів за юнацьку збірну України.
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