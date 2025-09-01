Наполі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з Хьойлундом. Данець перейшов до лав "адзуррі" на правах оренди з зобов'язанням викупу. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, Наполі заплатив 6 млн євро за оренду і зможе викупити гравця за 44 млн євро – при досягненні Расмусом певних показників.

Данець приєднався до Манчестер Юнайтед в серпні 2023 року з Аталанти за 78 мільйонів євро. За два сезони в Англії він провів 95 матчів і забив 26 голів у всіх турнірах, в тому числі 14 в Прем'єр-лізі.

Раніше Ромелу Лукаку отримав травму і вибув на кілька місяців через травму прямого м'яза лівого стегна. Хьойлунд приходить на його місце. Раніше чемпіон Італії розглядав також варіант з підписанням Артема Довбика.