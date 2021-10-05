Борусія Дортмунд надихнула команду Лучано Спаллетті на хитрий розіграш штрафного.

Ройс оформив унікальні цифри в історії Борусії Дортмунд – 100+100

Біля м'яча стають двоє гравців, один з яких виконує фальшиве забігання. Він же стрімко повертається і виконує подачу у карний майданчик, допоки суперник намагається вирівняти свої ряди. Якщо передача виходить точною, то партнер легко відривається від опонентів і забиває. У мережі з'явилися відео голів-клонів, а схожість з Борусією не заперечує і сам Спаллетті.

"Борусія Дортмунд зробила щось таке, і наш аналітик показав нам це. Досить проста техніка у використанні. Це можна зробити і на іншому фланзі, якщо є правша з хорошою подачею", – розповів тренер сенсаційного лідера Серії А.

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