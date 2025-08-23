Чемпіонат Італії 2025/26, 1-й тур

Дженоа – Лечче – 0:0

Сассуоло – Наполі – 0:2

Голи: Мактомінай, 17, де Брюйне, 57

Вилучення: Ісмаель Коне, 79 (Сассуоло)

Маліновський залишився у запасі на стартовий матч Дженоа у новому сезоні – в суперниках був Лечче. "Грифони" переважали у володінні м'ячем, але з ударами все було погано: 2 спроби та 1 в площину на 50-й хвилині гри. Лечче ж більше пробивав, але жодного разу так і не влучив у площину. Маліновського так на поле і не випустили, а гра завершилась 0:0.

Наполі ж впевнено обіграв новачка першості, Сассуоло. Чинний чемпіон Італії повів у рахунку на 17-й хвилині – Мактомінай, якого визнали найкращим гравцем минулого сезону, головою замкнув навіс Політано з правого флангу. Подвоїти перевагу міг саме шотландець, однак його удар наприкінці першого тайму влучив у поперечку!

У другому таймі Маттео Політано ледь не збільшив перевагу, але його удар зумів заблокувати Дойг, від якого м'яч влучив у стійку! Воротар Сассуоло після цього зумів забрати снаряд до рук. А на 57-й хвилині де Брюйне забив свій перший м'яч в Італії! Вийшло ефектно – бельгієць виконав навіс зі штрафного з лівого флангу, закрутивши сферу в напрямку воріт. Ніхто її не торкнувся, тож 2:0 на користь Наполі! Сассуоло ще й лишився у меншості – Коне пішов у грубий підкат проти Лукки, за що і отримав другу жовту. Неаполітанці ж легко довели м'яч до перемоги.

