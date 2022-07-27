"Партенопейці" на своєму офіційному сайті підтвердили підписання захисника збірної Південної Кореї.

Фенербахче – Динамо: кияни визначились, у якій формі зіграють матч-відповідь ЛЧ

Інсайдер Фабріціо Романо розкриває подробиці угоди. Фенербахче отримав за свого оборонця 19,5 млн євро, а сам Кім – контракт на 3 роки з можливістю продовження ще на 2. Наполі прописав клаусулу у розмірі 45 млн євро.

Додамо, що Кім міг бути серйозною проблемою для Динамо у другому раунді кваліфікації ЛЧ. Втім, Фенербахче вже активно вів переговори і вирішив не включати центрбека у заявку на перший матч, який завершився нульовою нічиєю.

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