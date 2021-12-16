Олімпіакос на своєму офіційному сайті оголосив про досягнення домовленості з Наполі про трансфер Маноласа. Зареєструвати перехід можна буде в січні, коли відчиниться трансферне вікно.

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Сьогодні вранці Костас прибув у Грецію, де тамтешні фани влаштували йому дуже атмосферний прийом. Численна публіка нагородила захисника, який вже має досвід гри за Олімпіакос, оваціями та піснями.

Зазначимо, що саме з цього клубу Манолас у 2014 році перебрався до Роми. З "вовками" пов'язаний найпам'ятніший момент у кар'єрі грека. Він став автором вирішального гола у ворота Барселони, вивівши римлян у півфінал ЛЧ. Останні два сезони Костас провів у Наполі, де не став важливим гравцем.

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