Тріумфатор Євро-2020 продовжить виступи на стадіоні Дієго Армандо Марадона, повідомляє офіційний сайт клубу.

Італія – Англія: Ді Лоренцо зухвало курив у роздягальні після перемоги на Євро-2020

Ді Лоренцо підписав 5-річний контракт із Наполі. До "партенопейців" оборонець перебрався у 2019-му з Емполі. З того часу він провів 95 матчів у складі неаполітанців (7 голів, 15 результативних передач).

До слова, чемпіонат Європи Джованні Ді Лоренцо розпочинав у статусі запасного. Після травми Флоренці він став основним. Оборонець провів 6 поєдинків на Євро-2020.

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