Торіно на своєму офіційному сайті оголосив про оренду Джованні Сімеоне з правом викупу. У четвер, 7 серпня, він пройшов медичне обстеження і поставив підпис під контрактом.

Як інформує Альфредо Педулла, оренда обійдеться "бикам" приблизно в 1,5 млн євро. Торіно зможе викупити форварда ще за 5,5 млн євро + бонуси. Загальна сума може дійти до 8 млн євро – викуп стане обов'язковим при дотриманні певних умов.

Торіно анонсував прибуття аргентинського гравця за допомогою відеоролика, що демонструє аргентинське танго.

У 2018 році Наполі лідирував у турнірній таблиці Серії А за кілька турів до кінця чемпіонату, але програв Фіорентині (0:3). Всі три м'ячі тоді забив Джованні Сімеоне.

Аргентинець перейшов в Наполі в 2023 році, проте ніколи не був форвардом стартового складу.