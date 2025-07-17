Наполі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання вінгера Ноа Ланга. Згідно з інсайдером Ніколо Скіри, гравець поставив підпис під п'ятирічним контрактом. Сам трансфер обійшовся "адзуррі" в 25 млн євро + бонуси.

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У попередньому сезоні Ланг став чемпіоном Нідерландів у складі ПСВ. Він прийде на місце Хвічі Кварацхелії, який перейшов з Наполі в ПСЖ ще взимку. Головний тренер Наполі Антоніо Конте вимагав від клубного керівництва підписати грузину заміну ще під час січневого трансферного вікна, і на цьому тлі між наставником і президентом Ауреліо Де Лаурентісом стався конфлікт.

Зараз Конте і АДЛ помирилися, і президент клубу зробив тренеру подарунок у вигляді придбання Ланга.

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